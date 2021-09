Coronavirus in Neuseeland Land meldet ersten Corona-Todesfall seit gut einem halben Jahr

Neuseeland hat am Samstag seinen ersten Corona-Todesfall seit mehr als einem halben Jahr gemeldet. Eine um die 90 Jahre alte Frau sei in der Nacht in einem Krankenhaus in Auckland an den Folgen der Infektion gestorben, teilten die Behörden mit. Wegen Vorerkrankungen habe die Frau nicht künstlich beatmet werden können.