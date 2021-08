Coronavirus in Neuseeland Ein Mann infiziert – Land geht in den Lockdown

„Wir haben anderswo gesehen, was passieren kann, wenn wir die Lage nicht in den Griff bekommen“, sagte sie in einer Fernsehansprache. „Wir haben nur eine Chance.“ Die Einwohner wurden mit einer Warn-SMS über die Lage informiert. Ab 23.59 Uhr rutscht das Land nach eigenen Angaben in die Alarmstufe vier.