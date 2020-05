Coronavirus in London Polizei ermittelt nach Spuckangriff - Frau stirbt an Covid-19

London - Ein Unbekannter soll zwei Frauen in London bespuckt und so mit dem Coronavirus angesteckt haben - eine von ihnen starb. Ein Regierungssprecher bezeichnete den Angriff auf die Bahn-Mitarbeiterinnen am Dienstag als „verabscheuungswürdig“. Der Täter rief den Frauen zu „Ich habe Covid“ und spuckte sie an, wie Familienangehörige des Opfers am Dienstag berichteten.