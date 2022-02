Coronavirus in Deutschland Zwei von drei Kindern bis April infiziert

Der Forscher bezeichnet seine Rechnung explizit als „Gedankenexperiment“. Einschließlich nicht erkannter Infektionen scheinen seine Werte aber nicht unplausibel. Die Infektionszahlen unter Kindern sind weit überdurchschnittlich. Laut RKI liegt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Fünf- bis 14-Jährigen mit 3300 aktuell mehr als doppelt so hoch wie in der Gesamtbevölkerung (1350). Zwar wird diese Altersgruppe öfter getestet als andere, weshalb bei Erwachsenen „von einer höheren Dunkelziffer ausgegangen werden“ müsse, so Koppers. Das Infektionsrisiko der Jüngeren ist aber auch deutlich höher, weil Kinder und Jugendliche öfter in Gruppen zusammenkommen und seltener geimpft sind.