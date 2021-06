Coronavirus in Deutschland Urteil: Vollständig geimpfte Reiserückkehrer aus Brasilien müssen in Quarantäne

Düsseldorf - Auch vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Reiserückkehrer aus Brasilien müssen nach ihrer Ankunft in Deutschland in Quarantäne. Das entschied das Verwaltungsgericht Düsseldorf am Mittwoch und wies damit den Eilantrag eines aus dem südamerikanischen Land zurückgekehrten Ehepaars aus Neuss ab. Die von der Bundesregierung festgelegte zweiwöchige Quarantäne für Reiserückkehrer, die aus einem Virusvariantengebiet einreisen, sei „nicht offensichtlich rechtswidrig“.