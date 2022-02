Coronavirus in Deutschland Rufe nach Plan für Lockerungen – Infektionen auf Höchststand

Berlin - Die Zahl der binnen eines Tages ans Robert Koch-Institut (RKI) übermittelten Corona-Neuinfektionen ist erneut auf einen Höchststand gestiegen. Die Gesundheitsämter meldeten nach RKI-Angaben von Freitagmorgen 248.838 neue Fälle in 24 Stunden. Vor einer Woche waren es 190.148. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit 1349,5 an – ebenfalls ein Höchststand. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1283,2 gelegen, vor einer Woche bei 1073.