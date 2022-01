RKI passt Strategie an Corona-Maßnahmen konzentrieren sich auf Vulnerable

Berlin - Die aktuellen Rekordzahlen bei den Neuansteckungen erfordern nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts (RKI) eine Anpassung der Corona-Strategie. „In der jetzigen Pandemiephase kann aufgrund der extrem hohen Fallzahlen eine Eindämmung nur noch auf die wichtigsten Bereiche konzentriert werden“, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Freitag in Berlin. Die Strategie ziele nun darauf ab, in erster Linie vulnerable Menschen - etwa Ältere oder Vorerkrankte - vor einer Infektion zu schützen.