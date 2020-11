Coronavirus in Deutschland Länder wollen Beschränkungen teilweise verschärfen

Ausnahme an Weihnachten

Die Länder rufen in der Vorlage zu einer „erneuten gemeinsamen Kraftanstrengung“ auf, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. An privaten Zusammenkünften sollen demnach nur noch fünf Menschen aus zwei Haushalten teilnehmen können, heißt es in der Vorlage, die von den Staatskanzleien der Länder erarbeitet wurde. Bislang liegt die Grenze bei zehn Personen.