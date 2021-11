Coronavirus in Deutschland Krankenhaus-Ampel in ganz Bayern auf Rot - Maßnahmen deutlich verschärft

München - Die Krankenhaus-Ampel in Bayern zeigt Rotlicht. Auf den Intensivstationen in den Krankenhäusern des Freistaats wurden am Montag mehr als 600 Menschen wegen einer Covid-19-Erkrankung behandelt - die allermeisten ungeimpft. Damit sprang die Ampel, die erst seit Samstag Gelblicht zeigte, am Montag auf Rot. Von Dienstag an gelten einem entsprechenden Beschluss des Kabinetts vom vergangenen Mittwoch zufolge im Freistaat erheblich verschärfte Maßnahmen. Dazu gehört die Testpflicht am Arbeitsplatz für Beschäftigte von Betrieben mit mehr als zehn Mitarbeitern und der weitgehende Ausschluss von Ungeimpften bei öffentlichen Veranstaltungen (2G). Der Maskenstandard war schon bei Gelb von medizinischen Masken auf FFP2-Masken hochgestuft worden. Die wichtigsten Kernpunkte: