Coronavirus in Deutschland Kinderärzte froh über bevorstehende Zulassung von Impfstoff für Kinder

Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte am Freitag in Berlin, er gehe von einer Zulassungsentscheidung der EMA am 25. oder 26. November aus. Deutschland und die anderen EU-Länder würden die ersten Impfdosen für die Fünf- bis Elfjährigen aber erst rund um den 20. Dezember erhalten, da der geringer dosierte Impfstoff für diese Altersgruppe zuvor noch eigens produziert werden müsse.