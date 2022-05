Coronavirus in Deutschland Karl Lauterbach: Scheitern der allgemeinen Impflicht enttäuschend

Unterschiedliche Positionen beim Thema Corona

Lauterbach wies darauf hin, dass er als Bundesgesundheitsminister alleine keinen Antrag aus der Regierung in den Bundestag hätte einbringen können. „Das kann ich in einer Koalition nicht machen, wo ich mich mit anderen Partnern einigen muss.“ Bei Corona habe es oft unterschiedliche Positionen gegeben - „die FDP auf der einen Seite und ich auf der anderen Seite“, sagte er. Es sei ihm zwar in vielen Punkten gelungen, sich durchzusetzen, ein Regierungsantrag zur allgemeinen Impfpflicht sei aber ohne die FDP nicht möglich gewesen.