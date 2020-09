Coronavirus in Deutschland Fast 2300 Corona-Neuinfektionen gemeldet

Schwere Kollision bei Backnang

Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Ein 37-Jähriger ist am Samstagnachmittag in Waldrems mit seinem Motorrad gegen ein Auto geprallt, das bei Rot in eine Kreuzung eingebogen war. Beim Zusammenstoß wurde der 37-Jährige so schwer verletzt, dass für ihn jede Hilfe zu spät kam.