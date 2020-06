Coronavirus in Deutschland Die „zweite Welle“ ist möglich, aber noch nicht da

In einer Pressekonferenz hat der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, die steigenden Fallzahlen eingeordnet. Demnach bildeten die Zahlen vor allem lokale Ausbrüche ab, etwa im Landkreis Gütersloh sowie in Göttingen, Magdeburg oder Neukölln. Dort gab es größere Ausbrüche in Schlachthöfen und Glaubensgemeinschaften, es seien viele Haushalte in Quarantäne. In solchen Fällen wird im Umfeld der betroffenen Unternehmen oder Gemeinschaften umfassend getestet, um Infektionen zu erkennen und Infektionsketten zu unterbrechen. Zugleich werden dadurch neue Infektionen registriert und fließen in die Statistik ein.