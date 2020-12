Coronavirus in Deutschland Die Impfbereitschaft im Land sinkt

Im Sommer sei Impfbereitschaft hoch gewesen

Einen Grund dafür sehen die Wissenschaftler in Verschwörungsideen. So gehe die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, mit einem signifikanten Zusammenhang zum Vertrauen in die staatlichen Institutionen und deren Corona-Politik, die Wissenschaft und die klassischen Medien einher. Beunruhigend sei es, dass die Verbindung zwischen Verschwörungsmentalität und Impfgegnerschaft seit dem Sommer nachweislich zugenommen habe, sagte Peter Kirsch, Professor für Klinische Psychologie am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim. Dies bedeute jedoch nicht, dass alle Impfskeptiker Anhänger von Verschwörungstheorien seien.