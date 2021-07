Coronavirus in Deutschland Bundesregierung plant keine Strafen für geschwänzte Impftermine

Berlin - Die Bundesregierung hat Forderungen nach Bußgeldern für nicht wahrgenommene und vorher nicht abgesagte Termine für eine Corona-Schutzimpfung eine Absage erteilt. Die Bundesregierung habe keine Planungen für Strafzahlungen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Gleichzeitig appellierte er, einen Impftermin abzusagen, wenn man ihn nicht wahrnehmen könne oder wolle oder einen Impftermin andernorts hatte. Die Absage ermögliche anderen, einen Termin zu bekommen, und erleichtere die Planungen für das Personal in Impfzentren und Praxen, sagte Seibert.