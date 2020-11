Coronavirus in Deutschland Bereitschaft zu Corona-Impfung ändert sich laut Umfrage kaum

Bei der Frage, welche Bevölkerungsgruppen zuerst geimpft werden sollten, sind 94 Prozent der Meinung, dass Mitarbeiter in Krankenhäusern und Arztpraxen sowie in Alten-und Pflegeheimen zu diesen Gruppen gehören sollten. Dahinter folgen Menschen mit Vorerkrankungen für 84 Prozent und ältere Menschen für 81 Prozent der Befragten. Schlusslichter sind mit 47 Prozent Mitarbeiter in Gesundheitsämtern sowie mit 34 Prozent Post- und Paketzusteller.