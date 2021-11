Coronavirus in Deutschland Arbeitsministerium: 3G am Arbeitsplatz gilt ab kommendem Mittwoch

Berlin - Nach der Zustimmung des Bundesrates zum neuen Infektionsschutzgesetz treten nach Angaben des Bundesarbeitsministeriums Mitte kommende Woche schärfere Regeln am Arbeitsplatz in Kraft. „Um Beschäftigte besser zu schützen, gilt ab 24. November #3GamArbeitsplatz“, erklärte das Ministerium am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter.