Coronavirus in Deutschland 14 022 Neuinfektionen und 839 neue Todesfälle

Aufstellung des VfB Stuttgart gegen Mainz 05

Sorge um Waldemar Anton

Der VfB Stuttgart bangt im Heimspiel an diesem Freitag (20.30 Uhr) gegen den 1. FSV Mainz 05 um den Einsatz von Waldemar Anton. Gegen die Rheinhessen wird so oder so Änderungen in der Startelf geben.