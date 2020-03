Coronavirus in den USA Teenager stirbt an Virus – Bürgermeister warnt junge Menschen

Viele Verstöße gegen Ausgangssperre

Wegen massenweisen Verstößen gegen die Ausgangssperre hatten die kalifornischen Behörden die Restriktionen zu Wochenbeginn verschärft. So wurden öffentliche Parkplätze an den Stränden und Parks geschlossen. Am Wochenende waren trotz der Verbote tausende Erholungssuchende an Strände wie jene von Malibu oder Santa Monica ausgeschwärmt.