Coronavirus in den USA Schnapsbrennerei stellt Desinfektionsmittel her

New Tripoli - Der Besitzer einer Brennerei in Pennsylvania hat sich so über die in den Himmel geschossenen Preise für Handdesinfektionsmittel geärgert, dass er beschlossen hat, etwas dagegen zu tun und es kurzerhand aus seinem hochprozentigen Alkohol selbst herzustellen. Eight Oaks Farm Distillery hat seine ersten 20 Flaschen am Montag abgefüllt, sie sollen an gemeinnützige Organisationen gehen.