Coronavirus in den Niederlanden Nachbarland vor weiterer Verschärfung der Maßnahmen

Bürgermeister von Nijmegen verbietet Demo

Die Gewalt hatte am vergangenen Freitag in der Hafenstadt Rotterdam begonnen, wo fünf Menschen durch Polizeischüsse verletzt wurden. In den darauffolgenden Tagen wurden bei Demonstrationen in zahlreichen Städten Polizisten mit Gegenständen beworfen, Feuerwerkskörper gezündet und Fahrräder in Brand gesteckt. Der Bürgermeister von Nijmegen nahe der deutschen Grenze verbot eine für Sonntag geplante Demonstration „wegen der ernsten Gefahr einer Störung der öffentlichen Ordnung“.