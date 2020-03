Coronavirus in China Chinese wegen Mordes an Kontrolleuren zum Tode verurteilt

Peking - In China hat ein Autofahrer an einer Straßensperre zur Coronaviruskontrolle zwei Mitglieder eines Kontrollteams erstochen und ist dafür am Sonntag zum Tode verurteilt worden. Der Mann habe Anfang Februar an einem Kontrollpunkt in der Provinz Yunnan halten müssen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf ein Gericht in Honghe Hani.