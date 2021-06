Coronavirus in Beilstein Gemischter Chor verteilt gemischtes Eis in Billensbach

Billensbach - Wenn der Weg hinunter in die Kernstadt, momentan erschwert ist durch die Straßensperrung in Schmidhausen, die wiederum zu einem beachtlichen Umweg zwingt, „dann holen wir das Eis eben zu uns nach Billensbach“. Das soll sich die Vorsitzende des Gesangvereins Frohsinn, Kathrin Bromberg offensichtlich gedacht haben. So jedenfalls erzählt es Wolfgang Seybold, Mitglied des Vereins, der am Sonntag zwei Stunden lang als Eisverkäufer in dem Beilsteiner Teilort fungierte.