Coronavirus in Bayern Gurkenflieger und Urlaubsflieger

Angst vor Ferien-Heimkehrern

Für weitaus unübersichtlicher halten Söder und Huml die Rückkehrerwelle von Urlaubern am Ende der Sommerferien: „Einzelbetriebe können wir eingrenzen, Urlaubsrückkehrer nicht; je breiter gestreut, umso größer das Problem“, sagte Söder. Angesichts wieder wachsender Risiken in Spanien und im Nachbarland Österreich – aktuell am Wolfgangsee – müsse man schnell handeln, sagte Söder. Zum einen forderte er verpflichtende Tests auf den Flughäfen für Rückkehrer aus Risikogebieten; das, so sagte er, hätte im Gegenzug den Vorteil, dass sich solche Personen vielleicht die heute verpflichtende, aber für die Behörden kaum zu kontrollierende Quarantäne erleichtern könnten. Zum anderen will Bayern auch an den drei großen Autobahn-Grenzpunkten – Passau, Salzburg-Freilassing, Kiefersfelden-Kufstein – freiwillige und kostenlose Tests für Heimkehrer anbieten. Dies gelte nicht nur für bayerische Bürger, sagte Söder – der auch an den großen Bahnhöfen wie München und Nürnberg solche Kapazitäten aufbauen will.