Coronavirus in Baden-Württemberg Zertifizierungschaos bremst Maskenversorgung

Albershausen - Sieben Millionen Schutzmasken sind seit Beginn der Coronakrise vor mehr als sechs Wochen in Baden-Württemberg eingetroffen. Klingt nach Unmengen – doch bei einem täglichen Verbrauch von etwa 750 000 Stück an Schutzausrüstung in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen herrscht im Land weiterhin Knappheit. Auf der anderen Seite stehen viele kleine und mittlere Firmen, die aufgrund ihrer ursprünglichen Produkte hervorragende Handelsbeziehungen in den asiatischen Raum haben. Sie bieten an, Ausrüstung zu besorgen oder haben ihre Ware bereits im Lager.