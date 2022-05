Coronavirus Impfung an der gleichen Stelle: Ist das sinnvoll?

Impfungen regen die Bildung von Immunzellen an. Es entstehen Antikörper, Gedächtniszellen speichern das Aussehen des Erregers ab. Diese Gedächtniszellen werden in den nächstgelegenen Lymphknoten gebildet. Bei Impfungen in den Oberarm befinden diese sich in den Achselhöhlen. Bei einem erneuten Kontakt mit dem Krankheitserreger oder den Antigenen einer Impfung wandeln sich ein Teil der B-Gedächtniszellen zu Plasmazellen um und bilden erneut Antikörper, die Krankheitserreger gezielter erkennen und bekämpfen können. Die Forscher beobachteten bei Versuchen mit Mäusen, dass eine Zweitimpfung an derselben Stelle wie die Erstimpfung zu einer höheren Anzahl an spezifischen B-Zellen führte, als wenn die Impfung in weiter entfernteres Gewebe gegeben wurde.