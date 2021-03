Coronavirus im Landkreis Heilbronn Landratsamt zieht die "Notbremse"

Nachdem die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Heilbronn den Wert von 100 an drei Tagen in Folge überschritten hat und das Infektionsgeschehen diffus ist, greift die sogenannte „Notbremse“ der Coronaverordnung. Dies bedeutet, dass zahlreiche Lockerungen wieder aufgehoben werden. Die Änderungen treten am Mittwoch, 25. März, in Kraft.