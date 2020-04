Coronavirus im Land So steht es um die stufenweise Öffnung der Schulen

In Baden-Württemberg werden die Schüler der letzten beiden Jahrgänge der weiterführenden Schulen erst am 4. Mai in die Schulen zurückkehren. In einem Brief hat Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) am Dienstag die Eltern über das Vorgehen im Südwesten informiert. Auch sie betont: „Unser Ziel ist, dass alle Schülerinnen und Schüler in allen Schularten und Jahrgangsstufen in diesem Schuljahr zumindest zeitweise Präsenzunterricht erhalten, um auch eine bessere Verknüpfung mit den Fernlernangeboten zu ermöglichen.“