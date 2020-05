Coronavirus Heftiger Wettstreit um deutsche Urlauber

Wie kommen also Deutsche nach Italien? Ganz einfach. Denn Österreich und die Schweiz erlauben die Durchreise – sofern die Weiterfahrt nach Italien gesichert ist, also ab dem 3. Juni, und sofern durch Vorlage beispielsweise einer Hotelbuchung das Ziel der Reise belegt wird. Was dann südlich des Brenners passiert, ist nochmal eine andere Frage. Prinzipiell hat Italien seinen Bürgern versprochen, dass sie sich ab 3. Juni wieder frei im ganzen Land bewegen dürfen. Aber die Lombardei-Frage ist noch ungelöst, und so soll frühestens am Freitag dieser Woche, also am 29. Mai, entschieden werden, ob die Gegend um Mailand und Bergamo, womöglich auch das Piemont in Richtung Turin, isoliert bleibt. Das bekämen auch die Touristen zu spüren – bei der Durchreise oder wenn sie sich einen der großen Seen als Ziel ausgesucht haben. Und was wird mit dem Gardasee, der im Westen zur Lombardei, im Osten zum Veneto, am Nordzipfel zum Trentino gehört?