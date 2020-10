Coronavirus Hans-Ulrich Rülke hält Alltagsmasken nicht für tauglich

Maskenpflicht seit Anfang Oktober verschärft

In Baden-Württemberg muss ein Schutz in Bussen und in Bahnen ebenso getragen werden wie in Geschäften und Einkaufszentren, beim Friseur, in Arztpraxen und an Schulen außerhalb des Unterrichts, von Fahr- und Flugschülern. Seit Anfang Oktober gilt die verschärfte Maskenpflicht auch in Gaststätten, Restaurants, Bars oder Kneipen, wenn sich Gäste nicht am Platz befinden - zum Beispiel auf dem Weg zum Tisch, zur Toilette oder zum Buffet.