Coronavirus Große Unterschiede bei der Wirksamkeit von Schutzmasken

Für den Vergleich nutzten die Forscher der Duke-Universität in Durham (US-Bundesstaat North Carolina) eine einfache und günstige Testmethode, die sich auch von Nicht-Experten leicht nachmachen lässt: Sie ließen ihre Versuchspersonen in einem dunklen Raum fünfmal hintereinander mit unterschiedlichen Masken und ohne Mundschutz die Worte „Stay healty, people“ (Bleibt gesund, Leute) in einen erweiterten Laserstrahl sprechen und dies von einer Smartphone-Kamera aufnehmen. Ein Computer-Algorithmus zählte anschließend die Zahl der ausgestoßenen Tröpfchen.