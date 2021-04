Coronavirus Ganz Kroatien wird Risikogebiet – Portugal fast ganz „risikofrei“

Länder mit einer Inzidenz von mehr als 200

In die mittlere Risikokategorie werden Länder mit einer Inzidenz von mehr als 200 eingestuft. Dazu zählen ab Sonntag auch Peru und Chile in Südamerika. Obwohl Chile seine Impfkampagne so schnell wie kaum ein anderes Land vorantreibt, stiegen zuletzt die Infektionszahlen dort deutlich an. 44,7 Prozent der Bürger haben mindestens eine Impfdosis erhalten, 24,1 Prozent wurden bereits zweimal geimpft.

Trotzdem steckten sich alleine im März in dem südamerikanischen Land mehr als 170 000 Menschen mit dem Coronavirus an - mehr als jemals zuvor seit Beginn der Pandemie vor gut einem Jahr. Die hohe Zahl an Neuinfektionen könnte mit dem verwendeten Impfstoff zusammenhängen. Zum Einsatz kommt vor allem das Produkt des chinesischen Herstellers Sinovac. Der Impfstoff verhindert zwar schwere Verläufe, allerdings liegt der Schutz gegen eine Ansteckung nach einer brasilianischen Studie nur bei etwas über 50 Prozent.

In der höchsten Risikokategorie mit den Gebieten, in denen besonders gefährlichen Virusvarianten stark verbreitet sind (Virusvariantengebiete), steht am Samstag keine Veränderung an.