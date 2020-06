Coronavirus Experte: Porsches Kurzarbeit passt nicht zu Extraschichten

Auch das Bundesarbeitsministerium sieht die Zahlung in solchen Fällen kritisch und erkennt dabei zumindest eine moralische Grauzone. Eine Gewährung „zur Abfederung kurzfristiger und ausgleichbarer Produktionsschwan­kungen ist mit dem Instrument der Kurzarbeit nicht vereinbar“, erklärte ein Sprecher unserer Zeitung. Dies gelte auch für Mehrarbeit „im unmittelbaren Anschluss an die Kurzarbeit“, sofern sich die kurzfristige Mehrarbeit nicht daraus rechtfertige, dass „die Produktion wegen Problemen in der Lieferkette vorübergehend zum Stillstand gekommen“ sei. Das Ministerium sehe die „Betriebsparteien in der Pflicht, alles Zumutbare zur Abwendung von Kurzarbeit zu unternehmen“.