Coronavirus Experte: Deutsche Pandemie-Übung 2007 zu wenig genutzt

Zu der im "Lükex"-Abschlussbericht angeratenen Verbesserung der Bund-Länder-Koordination ist es laut Grambs kaum gekommen: "Es gibt kein verfassungsrechtlich autorisiertes Entscheidungsgremium im föderalen System. Die Runde der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin ist aus der Not geboren und letztlich unverbindlich bezüglich ihrer Entscheidungskompetenz und -legitimation."

Zu den Erkenntnissen von "Lükex 2007" gehört überdies die strategische Bedeutung einer funktionierenden Krisenkommunikation. Diese ist in Corona-Zeiten Grambs zufolge jedoch nur ansatzweise und nicht durchgängig zu erkennen. Es gebe ein "generell vielstimmiges Bund-Länder-Konzert mit Misstönen aus dem kommunalen Bereich". Informationen für Bevölkerung in zentralen Fragen wie Masken und Impfen "waren stets widersprüchlich und kamen in der Regel zu spät". Wenn aber nachvollziehbare vernünftige Entscheidungen und ihre Veröffentlichung fehlten, "überlässt man die Führerschaft in der Diskussion extremen und radikalen Gruppen", warnt der Ex-Koordinator.

Die Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz gehört zum Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Bonn. Dieses räumt ein, dass "Lükex 2007" und auch noch Corona gezeigt hätten, dass die Versorgung mit medizinischem Schutzmaterial verbessert werden könne. Das BBK reagiere unter anderem mit der Mitwirkung beim 2020 von der Bundesregierung beschlossenen Aufbau einer Nationalen Gesundheitsreserve mit Schutzausrüstung, Schutzmasken, Beatmungsgeräten und Medikamenten.

Das BBK verweist auch auf seine rasche Corona-Kommunikation mit Bürgern, etwa über die Warn-App NINA. Schon im Frühjahr 2020 seien zudem ein "Ratgeber zu Verhaltensregeln und -empfehlungen für die häusliche Quarantäne" sowie "Covid-19-Tipps für Eltern" entstanden. Daneben habe die Behörde Fachinformationen zusammengestellt wie zum Beispiel "Covid-19. Psychosoziale Hilfen für Krankenhauspersonal".

