Coronavirus Drogenbeauftragte: Raucher sollen Konsum einschränken

Nach Ludwigs Angaben rauchen derzeit in Deutschland rund 23 Prozent der Erwachsenen, also über 14 Millionen Menschen. Jedes sterben rund 120.000 Menschen an den Folgen des Tabakkonsums. Als erfreuliche Entwicklung wertete Ludwig die sinkenden Zahlen von Rauchern unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen.