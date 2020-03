Coronavirus Diese Rechte haben Verbraucher bei abgesagten Veranstaltungen

Stuttgart - Die Auswirkungen des Coronavirus sind deutlich spürbar. Am Dienstag wurde bekannt, dass auch in Baden-Württemberg Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen untersagt werden. Viele Veranstalter hatten vorher reagiert. Zahlreiche Messen und die Lange Nacht der Museen in Stuttgart, die am 21. März hätte stattfinden sollen, wurden bereits abgesagt. Durch die neue Regelung werden nun zahlreiche Events nicht wie geplant über die Bühne gehen. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg informiert Verbraucher auf ihrer Homepage darüber, welche Rechte sie nun im Hinblick auf ihre bereits gekauften Tickets haben. Wir geben einen Überblick: