Coronavirus Der gefährliche Dornröschenschlaf

Milliardenhilfen zehren an Reserven

Selbst die Milliardenhilfen in zwölfstelliger Höhe können den Absturz kaum bremsen, zehren aber schon jetzt an den eisernen Reserven. Alle zwei Tage geht volkswirtschaftliches Einkommen in Höhe des Projekts Stuttgart 21 einschließlich aller Kostensteigerungen verloren. Darin sind mögliche Dauerschäden in Form von Massenarbeitslosigkeit, überhöhten Staatsschulden oder der Schädigung intakter Wirtschaftsstrukturen noch gar nicht enthalten. All dies wird eine Generation zu schultern haben, die schon durch die Entwicklung des Rentensystems und den Klimawandel hochbelastet ist.