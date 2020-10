Coronavirus Busfahrer fordert zu Maskenverzicht auf - Polizei warnt

Dortmund - Die Polizei hat vor einem Video gewarnt, in dem ein Busfahrer Schüler auffordert, ihre Mund-Nasen-Bedeckungen abzulegen. „Wir haben das Video gesichert und an unsere Kriminalpolizei weitergegeben“, twitterte die Polizei in Dortmund. Eine Sprecherin sagte am Freitag, an welchem Ort sich der Vorfall mit dem Busfahrer abgespielt habe, sei unklar. Hinweise seien offenbar an Polizeidienststellen in mehreren Städten gegangen.