Coronavirus breitet sich aus Was jetzt Anlass zur Hoffnung gibt

Auch der Blick in das südostasiatische Land stimmt hoffnungsfroh. In der nach China und Italien am stärksten betroffenen Nation nimmt die Zahl der täglichen Neuinfektionen ebenfalls ab. Erstmals seit dem Ausbruch des Coronavirus Mitte Januar werden nun mehr Genesungen als Neuinfektionen gemeldet. Allerdings wurden keine Städte wie in China oder Italien abgeriegelt. Doch Schulen wurden geschlossen, und vielerorts ist Heimarbeit angesagt. Nachverfolgen, testen und behandeln – so lautet die Devise der südkoreanischen Behörden. Zu verdanken ist dies wohl auch den vielen Tests auf das Virus, welche die Südkoreaner durchführen. Sie haben als erstes Land Durchfahr-Teststationen eingeführt, die nun auch in Deutschland eingerichtet werden. Berichten zufolge werden dort täglich knapp 20 000 Menschen getestet. Dazu wurden die Testkapazitäten massiv ausgebaut. Und wenn ein neuer Corona-Schwerpunkt auftaucht, wird umgehend ein mobiles Testzentrum aufgebaut. Die große Zahl der dadurch erfassten Fälle mit vergleichsweise milden oder keinen Symptomen führt einerseits zu hohen gemeldeten Fallzahlen, lässt andererseits aber auch die Todesrate sinken. Hinzu kommt, dass die Südkoreaner die Bewegungsabläufe infizierter Personen mithilfe einer Handy-App verfolgen und die Informationen online für jedermann nachvollziehbar veröffentlichen.