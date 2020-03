Coronavirus betrifft nun auch Großveranstaltungen Veranstaltungen ab 1000 Teilnehmern abgesagt

Auch die Landeshauptstadt wird das Frühlingsfest vom 18. April bis 10. Mai wegen des Coronavirus absagen. Die Stadtverwaltung mit OB Fritz Kuhn (Grüne) an der Spitze will diese Entscheidung am heutigen Mittwoch um 16.30 Uhr in einer Pressekonferenz bekannt geben. Gesprochen werden könnte in nächster Zeit im Gemeinderat auch über einen Notfallfonds für Kultureinrichtungen.