Coronavirus Thema bei Anne Will „Wir rechnen mit mehr Suiziden“

Stuttgart - Der politische Streit war relativ schnell abgehakt in dieser ARD-Talkshow am Sonntag, vielleicht auch deshalb, weil der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) – per Videoschaltung dabei – der Moderatorin Anne Will ziemlich in die Parade fuhr und früher die Sendung verlassen musste. Anne Will bezog sich auf den Streit zwischen Söder und NRW-Präsident Armin Laschet wegen des bayerischen Vorpreschens in Sachen Ausgangsbeschränkungen. Da Bayern – abweichend vom bundesweit gefundenen Kompromiss – sogar nur Familien und Einzelpersonen (nicht zwei wie bundesweit) die Geselligkeit im öffentlichen Bereich zugestehen will. „Ist denn Bayern gefährlich als andere Regionen? Wollen Sie der härteste Corona-Bekämpfer sein?“ fragte Anne Will den CSU-Politiker, und der – abgekämpft, müde und sehr ernst wirkend – konterte: Man sei „gar nicht zerstritten“, jeder überlege „den besten Weg“ im Föderalismus und im übrigen habe Bayern als Grenzland eine besondere Gefährdungslage und schon 26 Corona-Tote. Außerdem, so Söder, bei allem „was die ganze Welt jetzt an Maßnahmen beschließt sind wir in Bayern in Deutschland immer voran gegangen, etwa bei den Schulschließungen“. Und als Anne Will dann wegen des Laschet-Söder-Streits nochmals nachhakte, versetzte ihr Söder noch den entscheidenden Dämpfer: „Finden Sie diese Frage angesichts der Lage wirklich angemessen?“