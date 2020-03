Coronavirus bei Anne Will „Die Republik nicht in der Bude einsperren“

Wie üblich hatte Finanzminister Scholz dann am Ende der Sendung noch eine Lösung parat – und zwar für die gebeutelten Unternehmen. Auf das von Anne Will genannte Stichwort „Bazooka“ reagierte er mit seinem verschmitzten, Überlegenheit signalisierenden Lächeln und dann holte er sie auch wieder raus, die Bazooka: Er arbeite gerade „sorgfältig an einer zusätzlichen Maßnahme“, und zwar, dass die Betriebe, die jetzt monatelang Miet- oder andere laufenden Ausgaben hätten ohne Einnahmen zu erzielen, eine Förderung des Staates erhalten könnten. Das könne beispielsweise über einen Fonds der Kreditanstalt für Wiederaufbau erfolgen. Und Scholz verriet auch, dass die von der Bundesregierung beim Hersteller Drägerwerk bestellten 10 000 Beatmungsgeräte in Sonderschichten hergestellt werden. „Das wird sich über das ganze Jahr hinstrecken“, sagte Scholz und bringe die Kapazität der Firma bis ans Limit. Nach seinen Worten seien in Deutschland für medizinische Beschaffungen, darunter auch Schutzmasken, mehr als eine Milliarde Euro „mobilisiert“ worden.

In zehn Tagen wird man ein Resultat der Maßnahmen sehen

Zumindest in der Hoffnung sind Wissenschaftler und Politiker vereint. Die Intensivmedizinerin Claudia Spies von der Charité schilderte zunächst die medizinischen Herausforderungen: Man müsse die Aufnahme in den Krankenhäusern besser strukturieren, fünf Prozent der Coronavirus-Patienten bräuchten eine Beatmung. Es gebe in Deutschland aber nur 28.000 Intensivbetten, davon hätten 25.000 Beatmungsgeräte und von denen seien 80 Prozent durch andere Patienten belegt. „Wir müssen entscheiden, wohin kommt ein Patient mit Fieber, wohin kommt einer mit Atemnot.“ Normal sei eine Atemfrequenz von 14 bis 16 Atemzügen pro Minute, habe einer 24 Atemzüge, bestehe Handlungsbedarf und er brauche die Sauerstoffgabe. Spies äußerte eine Hoffnung, der sich alle anschließen konnten: „Wir haben jetzt neue Maßnahmen beschlossen. Wir werden in sechs bis zehn Tagen sehen, ob wir die steile Kurve der Neuinfektionen reduzieren können.“