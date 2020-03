Coronavirus Bayern verlängert Beschränkungen

Kommen Container-Kliniken?

Ministerpräsident Söder kündigte an, der Freistaat werde in den nächsten Wochen 26 Behelfskrankenhäuser einrichten. Dafür sollen vorrangig stillgelegte Kliniken, deren Bausubstanz aber noch erhalten ist, reaktiviert werden; es ist aber auch an den Bau von Container-Krankenhäuser gedacht. Innenminister Herrmann sagte, bereits jetzt arbeiteten Krankenhäuser in der nördlichen Oberpfalz oder in Rosenheim „am Limit“; es würden aber bereits Verlegungen vorbereitet und durch neue Strukturen in den 26 Gesundheitsregionen des Landes – unter anderem durch die Einführung staatlicher „Ärztlicher Leiter“ mit „Zugriffsberechtigung“ auf die Kliniken – eine gleichmäßige Verteilung der Patienten auf andere Orte gesichert. Auch sollen Landräte und/oder Bürgermeister sogenannte „Versorgungsärzte“ benennen, die – zu Lasten der Selbstorganisation der Branche durch die Kassenärztliche Vereinigung – die Betreuung von Kranken durch die niedergelassenen Ärzte am Ort sicherstellen sollen.