Coronavirus auf Schiffen Werden alle Kreuzfahrten vorläufig eingestellt?

Strauchelt die Tourismusbranche, trifft das die gesamte Weltwirtschaft. Denn der Tourismus ist einer der größten Sektoren überhaupt. Global wird das Geschäft mit Reisen auf ein Volumen von rund 6,6 Billionen Euro pro Jahr geschätzt, zehn Prozent der Weltwirtschaftsleistung.

Insidern zufolge wird in den Zentralen der deutschen Kreuzfahrtunternehmen Tui Cruises in Hamburg und Aida Cruises in Rostock fieberhaft an Notfallplänen gearbeitet. Ein mögliches Szenario sieht vor, nicht nur Routen umzuplanen, sondern Reisen vorläufig auszusetzen und die Schiffe in einem geeigneten Hafen zu „parken“. Das ist immer noch günstiger, als einen Corona-Ausbruch an Bord zu riskieren – was nicht nur einen enormen Imageschaden, sondern für die Unternehmen auch hohe Kosten durch Entschädigungen für die betroffenen Passagiere zur Folge hätte.

Von 21 Infizierten gehören 19 zur Crew

Wie groß die Gefahr ist, beweist der Fall der „Grand Princess“, die nach einer mehrtägigen Irrfahrt vor der Küste Kaliforniens nach Oakland in der Bucht von San Francisco beordert wurde. US-Vizepräsident Pence verfügte, dass das Schiff in einem „nicht-kommerziellen Hafen“ anlegen soll, damit dort jeder an Bord auf den Erreger getestet werden kann. Auf dem Schiff waren bei einer früheren Reise zehn Infektionen aufgetreten. Ein Passagier einer vorherigen Reise im Februar war an der vom Virus ausgelösten Lungenerkrankung Covid-19 gestorben. Daraufhin versuchten die Mitarbeiter des Gesundheitsdienstes herauszufinden, ob das Virus auf der „Grand Princess“ zirkulierte. Die Behörden hatten in den vergangenen Tagen mitgeteilt, dass mindestens neun weitere Menschen, die an derselben Reise teilgenommen hatten, erkrankt waren. Einige der Passagiere blieben auch für die folgende Reise auf dem Schiff. Von den nun infizierten 21 Personen gehören 19 zur Crew.