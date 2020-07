Coronavirus: Aktuelle Fallzahlen in Deutschland Mehr als 200 000 registrierte Infektionen

Berlin - Die Zahl der registrierten Infektionen mit dem Coronavirus in Deutschland hat die Marke von 200 000 überschritten. Seit Beginn der Corona-Krise waren mindestens 200 260 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin am Donnerstagmorgen meldete. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten nach Angaben des RKI zudem 534 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages.