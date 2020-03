Coronavirus Adidas und das Recht des Stärkeren

In Zeiten von Nullzinsen weichen Versicherungen auf die Anlage in Immobilien aus, wo ihnen dann die Rorsteds vollends den Garaus machen, denen andere nur zu willig hinterherlaufen. Zum Wesen des Sports gehört der Respekt vor den Regeln – denn sie verhindern, dass sich der Einzelne durch Fehlverhalten einen kurzfristigen Vorteil zulasten der anderen verschaffen kann. Das nützt am Ende allen. Das Sportartikelunternehmen Adidas jedoch setzt an die Stelle der Spielregeln das Recht des Stärkeren – und das gerade jetzt, da jeder auf jeden angewiesen ist.