Coronaverstöße bei einem Seminar in der Stadthalle? Stadt weist alle Vorwürfe zurück

Die Schnelltests seien nicht überprüft worden, heißt es

Der Leser, von dem ein Freund an dem Seminar teilgenommen hatte, warf den Veranstaltern dabei unter anderem vor, dass sich zwar „alle Teilnehmer vorher testen lassen mussten. Das Ergebnis war jedoch jedem egal und wurde nicht überprüft.“ Dem ist mitnichten so, macht Franziska Wunschik, die Erste Beigeordnete der Stadt Marbach, klar: „Das Seminar fand mittwochs und donnerstags statt. An beiden Tagen mussten sich die Teilnehmer im Vorfeld im Testzentrum testen lassen. Der Seminarleiter hat an beiden Tagen eine Information erhalten, dass alle Teilnehmer negativ getestet wurden.“ Für die Veranstaltung sei zudem von einem Arzt im öffentlichen Gesundheitswesen ein Hygienekonzept erarbeitet worden. „Die Eckpunkte des Hygienekonzeptes wurden einige Wochen vor dem Seminar an die Teilnehmer verschickt und bekannt gegeben.“ Bereits in diesem Konzept sei darauf hingewiesen worden, dass am Sitzplatz keine Maskenpflicht herrsche, aber beim Verlassen des Platzes das Tragen einer Maske zwingend notwendig sei. Das Entfernen der Masken am eigenen Tisch war dem Leser in seinem Schreiben jedoch ein Dorn im Auge. Zu Unrecht, wie Franziska Wunschik sagt. Schließlich habe jeder Seminarteilnehmer seinen eigenen Tisch mit coronakonformem Abstand zum nächsten Tisch gehabt. „Dieser Hallenteil ist für 300 Personen vorgesehen. An diesem Seminar haben 16 Teilnehmer zuzüglich zwei Seminarleitern und das Catering-Personal teilgenommen“, berichtet die Erste Beigeordnete.