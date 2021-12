Rückschlüsse aus der Corona-Lage im Ausland Dominiert Omikron in Deutschland bereits an Weihnachten?

Dänemark sequenziert

Neben dem Vereinigten Königreich ist vor allem Dänemark gut darin, relativ schnell und umfassend positive Coronaproben genetisch zu untersuchen und so die Ausbreitung von Omikron abzubilden. In dem nordeuropäischen Land sind die aktuellsten zuverlässigen Daten vom vergangenen Dienstag (7. Dezember). Sie reichen bis 22. November zurück, als der erste Omikron-Fall im Land bekannt wurde. In dieser kurzen Zeitspanne hat sich der Anteil von Omikron an allen Infektionen etwa alle zwei Tage verdoppelt, vergangenen Dienstag lag er bei 8 Prozent. Sollte sich der Trend bestätigen, wäre Omikron in Dänemark bereits im Laufe dieser Woche dominant, schreibt der dänische Forscher Mads Albertsen auf Twitter.