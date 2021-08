Coronatests in Marbach Testzentrum zieht um

Marbach - Am 4. September wird das Testteam der Marbacher Schillerapotheke zum letzten Mal in der Haffnerhalle auf das Coronavirus testen. Das bestätigt Sigrid Ensslin, Inhaberin der Schillerapotheke. Nach Auskunft von Andreas Vogt, der das Testzentrum im Auftrag der Apotheke organisiert, wird dann am Sonntag, 5. September, zusammengepackt. „Wir haben viel Material und Technik, deshalb werden wir am Umzugstag keine Tests anbieten“, kündigt er an. Aber bereits am 6. September wird das neue Testzentrum im alten Kino in der Güntterstraße eingerichtet und startklar sein.