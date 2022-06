Coronatest Kostenlose Bürgertests vor dem Aus

Nach Angaben des Bundesgesundheitsministers sollen Tests vor großen Veranstaltungen weiterhin möglich sein. Außerdem soll das Testangebot künftig stärker auf diejenigen ausgerichtet werden, „die tatsächlich den Test brauchen“. So sollten besonders diejenigen geschützt werden, die Menschen in Pflegeeinrichtungen besuchen. Auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat sich dafür ausgesprochen, an kostenlosen Bürgertests für Besucher in Krankenhäusern und Pflegeheimen festzuhalten.